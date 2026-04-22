京都府南丹市で男子児童の遺体が遺棄された事件で、警察は4月21日から現場近くのため池やその周辺を捜索しています。 （記者リポート）「遺体発見現場から2.5km離れた池です。捜査員らが池の中をのぞき込むようにして調べています」 南丹市の山林で安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体が見つかった事件で、警察は、21日からため池とその周辺で捜索を続けていて、事件に関連するものがないか調べています。水中ド