第29回釜山国際画映画祭のミッドナイトパッション部門での正式出品され、公開初日韓国映画ボックスオフィスNo.1を獲得するなど、韓国でZ世代を中心に話題を集めたミステリーホラー映画『GHOST TRAIN（英題）』が、邦題を『怪速急行■■行き』として、7月31日より日本公開されることが決定。ティザービジュアル＆特報が解禁された。【動画】駅という場所が突如としてホラーの舞台へ！地下鉄に潜む恐怖を映し出す特報韓国で約1