『破墓／パミョ』制作陣が放つ日常浸食型ミステリーホラー『怪速急行■■行き』7.31日本公開＆特報解禁
第29回釜山国際画映画祭のミッドナイトパッション部門での正式出品され、公開初日韓国映画ボックスオフィスNo.1を獲得するなど、韓国でZ世代を中心に話題を集めたミステリーホラー映画『GHOST TRAIN（英題）』が、邦題を『怪速急行■■行き』として、7月31日より日本公開されることが決定。ティザービジュアル＆特報が解禁された。
【動画】駅という場所が突如としてホラーの舞台へ！ 地下鉄に潜む恐怖を映し出す特報
韓国で約1200万人を動員したヒット映画『破墓／パミョ』の制作陣が手掛けた本作。
再生数に伸び悩むホラー系動画クリエイターのダギョンは起死回生を賭けて、国内で最も行方不明者が発生すると噂される地下鉄「光臨駅」の都市伝説を動画配信サイトに公開。するとその動画はたちまち万バズし、一夜にしてランキング上位へと躍り出る。さらに再生数への飽くなき欲望が止まらない彼女は、“人が消える”駅の真相を求めて、戻れない闇へと足を踏み入れていく…。“駅”という慣れ親しんだ空間を舞台に、電車、広告、自動販売機、吊革など見慣れているはずの物が突如として不気味なものに見えてくる。
新進気鋭の監督タク・セウンが、ありふれた日常にある潜在的恐怖を想起させ、他のホラー作品とは一線を画す世界観を構築。乗客が一人、また一人と不可解な現象に見舞われ、消息を絶ってしまう失踪事件と、駅に隠された真実を追うミステリーとしても見ごたえ十分な一作となっている。
主人公の動画クリエイター／ダギョン役にはドラマ『優しい女プ・セミ』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』などの若手俳優チュ・ヒョニョン。本作が長編映画デビューとなった彼女は、再起のために苦悩する動画クリエイターの情熱的な姿から、恋する女性の純真な姿、“人が消える”駅の謎へと傾倒していく危うい姿まで、幅広い姿を披露し鑑賞者の共感を誘う。
そのダギョンに駅の奇妙な噂を聞かせてくれる駅長役には、『涙の女王』など韓国ドラマには欠かせない俳優のチョン・ベス。近所に住むおじさんのような親しみやすい印象と、曖昧で不穏な雰囲気とのバランスで、作品にぞっとする緊張感を与えている。
そしてダギョンが所属するコンテンツ製作会社のプロデューサー／ウジンには、Golden Childとしてデビュー後、『スピリット・フィンガーズ』『18アゲイン』『A‐TEEN2 シーズン2』などに立て続けに出演し、期待の新星“演技派アイドル”として活躍中のチェ・ボミンが演じ、本作に爽やかな魅力をもたらしている。
ティザービジュアルには、地下鉄の駅の暗闇で、身体を色とりどりの花に浸食された、奇妙だがどこか美しい死体。そして「今日もまた一人、いなくなった」というコピーが添えられ、衝撃的で不可解な世界観を映し出す。
特報では、勢いよく電車が入ってくる地下鉄の駅で「その駅では人が消える」「噂って本当ですか？」とホラー系動画クリエイター・ダギョン（チュ・ヒョニョン）が噂の真相を探る様子が。すると、ごく普通の情景が一変、何かにおののく女子高生、ホームから忽然と消える人、花で浸食された死体、線路に引き込まれる男…駅でいったい何が起きているのか、目が離せない映像が映し出されている。
映画『怪速急行■■行き』は、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて7月31日より全国公開。
【動画】駅という場所が突如としてホラーの舞台へ！ 地下鉄に潜む恐怖を映し出す特報
韓国で約1200万人を動員したヒット映画『破墓／パミョ』の制作陣が手掛けた本作。
新進気鋭の監督タク・セウンが、ありふれた日常にある潜在的恐怖を想起させ、他のホラー作品とは一線を画す世界観を構築。乗客が一人、また一人と不可解な現象に見舞われ、消息を絶ってしまう失踪事件と、駅に隠された真実を追うミステリーとしても見ごたえ十分な一作となっている。
主人公の動画クリエイター／ダギョン役にはドラマ『優しい女プ・セミ』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』などの若手俳優チュ・ヒョニョン。本作が長編映画デビューとなった彼女は、再起のために苦悩する動画クリエイターの情熱的な姿から、恋する女性の純真な姿、“人が消える”駅の謎へと傾倒していく危うい姿まで、幅広い姿を披露し鑑賞者の共感を誘う。
そのダギョンに駅の奇妙な噂を聞かせてくれる駅長役には、『涙の女王』など韓国ドラマには欠かせない俳優のチョン・ベス。近所に住むおじさんのような親しみやすい印象と、曖昧で不穏な雰囲気とのバランスで、作品にぞっとする緊張感を与えている。
そしてダギョンが所属するコンテンツ製作会社のプロデューサー／ウジンには、Golden Childとしてデビュー後、『スピリット・フィンガーズ』『18アゲイン』『A‐TEEN2 シーズン2』などに立て続けに出演し、期待の新星“演技派アイドル”として活躍中のチェ・ボミンが演じ、本作に爽やかな魅力をもたらしている。
ティザービジュアルには、地下鉄の駅の暗闇で、身体を色とりどりの花に浸食された、奇妙だがどこか美しい死体。そして「今日もまた一人、いなくなった」というコピーが添えられ、衝撃的で不可解な世界観を映し出す。
特報では、勢いよく電車が入ってくる地下鉄の駅で「その駅では人が消える」「噂って本当ですか？」とホラー系動画クリエイター・ダギョン（チュ・ヒョニョン）が噂の真相を探る様子が。すると、ごく普通の情景が一変、何かにおののく女子高生、ホームから忽然と消える人、花で浸食された死体、線路に引き込まれる男…駅でいったい何が起きているのか、目が離せない映像が映し出されている。
映画『怪速急行■■行き』は、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて7月31日より全国公開。