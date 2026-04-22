クマダスには22日の日中も県内各地からクマの目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと、22日午前11時ごろ、横手市山内平野沢の武道川の右岸斜面でクマ1頭が目撃されました。体長は1メートル以上あり、民家までは約300メートルの場所だということです。一方、午後0時25分ごろには秋田市上北手古野字老方の田んぼで、体長約1メートルのクマが目撃されました。民