「Ｇ１・第８０回日本選手権競輪」が５月１日から６日まで、神奈川県の平塚競輪場で開催される。このＰＲのため平塚市公営事業部の鎌野達雄部長ら関係者が２２日、乃木坂４６の元メンバーで、２０２６年度の同競輪場イメージキャラクターに就任したタレント・プロ雀士の中田花奈を伴い、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。Ｇ１の中でも最高峰のレースである通称「ダービー」には今年、脇本雄太（福井）を除くＳ班８人が