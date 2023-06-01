[4.25 ACLE決勝](ジッダ)※25:15開始主審:イルギス・タンタシェフ副審:アンドレイ・ツァペンコ、ジョウ・フェイ<出場メンバー>[アルアハリ・サウジ]先発GK 16 エドゥアール・メンディDF 2 ザカリア・ハウサウィDF 3 ロジェール・イバニェスDF 6 アタンガナ・エドアDF 28 メリフ・デミラルDF 46 ライアン・ハメドMF 79 フランク・ケシエFW 7 リヤド・マフレズFW 10 エンツォ・ミローFW 13 ガレーノFW 17 イバン・トニー控えGK