人気のスカートが【GU（ジーユー）】で1,000円台に値下げされているという情報をキャッチ！ 今回は、公式オンラインストアレビュー★4.6の高評価を獲得しているスカートをご紹介します。スウェット素材で楽に穿けるうえ、キレイなシルエットが洗練された印象。シックなモノトーンコーデや春らしい淡色コーデなど、スタッフさんによるおしゃれな着回し術もぜひ参考にして。 テイ