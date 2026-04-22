５月１日から６日間、平塚競輪場で「Ｇ１・第８０回日本選手権競輪」が開催される。これに先立ち、平塚市公営事業部事業課の渡邉有人課長らが２２日、湘南バンクエンジェルの雛田唯以さんと桐谷流華さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。“ダービー王”の称号を目指し、輪界の猛者たちが３年ぶり７回目の開催となる平塚に集う。雛田さんが「走りがカッコいい♡」という松井宏佑や、桐谷さんが「名