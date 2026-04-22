【S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-】 4月28日 予約開始 10月 再販予定 価格：7,150円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-」の再販分を4月28日に予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は7,150円。 本