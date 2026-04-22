【S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-】 4月28日 予約開始 10月 再販予定 価格：7,150円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-」の再販分を4月28日に予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は7,150円。

本商品は「ドラゴンボールZ」より道着が破れ上半身があらわになった姿の「スーパーサイヤ人孫悟空」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。フリーザ編終盤の激しい戦いにより上半身の筋肉が露出した状態が再現されている。

交換用表情パーツは「叫び」、「食いしばり」、「ニヤリ」の3種類が付属する。また、逆立った状態の髪の毛パーツも付属し、印象的な「クリリンのことかーっ!!!!!」のシーンを再現することができる。

さらにかめはめ波用エフェクトパーツが付属する。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション