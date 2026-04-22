フランス人俳優のジャン・レノが２２日、都内で一人芝居の舞台「らくだ」（ジャン・レノ作、ラディスラス・ショラー演出）の記者懇談会を行った。映画「ニキータ」「レオン」などで知られ、フランス、アメリカと渡り歩いた世界的名優の自叙伝的一人舞台。人生に深い影響を与えた出来事を、出演映画の記憶と重ねて音楽と言葉で鮮やかに描く。レノの「今まで築いてきたキャリアや名誉から離れて素な自分の舞台を作りたい」という