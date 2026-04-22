2026年2月27日に誕生30周年を迎えたポケモンが、日本全国の“日常空間”を次々と彩っている。【写真】ピカチュウのしっぽがカッターに！4月23日からはファミリーレストラン『ガスト』全店でコラボキャンペーンがスタートし、4月24日にはカラオケチェーン『まねきねこ』との全国45都道府県700店舗規模のコラボレーション企画も開始する。注目すべきは、いずれもポップアップストアや期間限定ショップではなく、普段から利用され