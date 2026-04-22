23日発売のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』から、ダウンタウン・浜田雅功によるアスリートとの対談連載「浜田雅功Next Step アスリートはどう生きるか」がスタートする。【写真】浜田雅功『Number』で対談連載！初回は古田敦也スポーツを愛し、アスリートと親交を深めてきた浜田が、毎回1人のレジェンドを迎え、そのキャリアの分岐点をじっくり深掘り。初回は古田敦也をゲストに、プロ入り当初に野村克也監督からも