人気レースクイーンの霧島聖子（34）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“へそ出し”カジュアルコーデを公開した。「たまにはカジュアル仕事の投稿ばかりになりがちだから時々はプライベートも載せねば」とつづり、グレーのキャップ＆スエットスタイルでカフェでくつろいでいるショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「綺麗」「カジュアルな姿も素晴らしいですよ」「きれ〜い過ぎ」「可愛過ぎてキュン