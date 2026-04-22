人気レースクイーンの霧島聖子（34）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“へそ出し”カジュアルコーデを公開した。

「たまにはカジュアル 仕事の投稿ばかりになりがちだから時々はプライベートも載せねば」とつづり、グレーのキャップ＆スエットスタイルでカフェでくつろいでいるショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗」「カジュアルな姿も素晴らしいですよ」「きれ〜い過ぎ」「可愛過ぎてキュンキュンしちゃう」「お洒落で可愛い 癒されます」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。