松永幹厩舎は2頭出し。24年中山記念の勝ち馬で、久々の前走マーチS12着をひと叩きしたマテンロウスカイは約1年2カ月ぶりの芝へ。松永幹師は「元々、芝で走っていた馬なので。前走後は在厩で調整。一度使って状態は良くなっているし、前走より（重量が）2キロ軽くなるのもいい」と前向きな言葉を並べる。初めての重賞に挑むファインラインは前走の岸和田Sで差し切りを決め、オープン入り。「時計も速かったし、いい勝ち方でした