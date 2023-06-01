俳優の古田新太が２１日、東京・港区のＭｏｎＴａｋａｎａｗａで「マンガローグ：火の鳥」公開ゲネプロと取材会に登場した。マンガをライブで体験する新しい形「マンガローグ」。３面の大型スクリーンに映された絵や言葉を起点に会場全体で物語の中に没入し、マンガ体験そのものを、ライブパフォーマンスとして提供する。記念すべき初回（会場のこけら落とし）には、手塚治虫さんの不朽の名作「火の鳥未来編」が上映される