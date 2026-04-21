三菱ＵＦＪ銀行の頭取に１日付で就任した大澤正和氏が読売新聞のインタビューに応じ、ＡＩ（人工知能）の活用拡大により、金融機関の本業収入を指す業務粗利益で２０２６年度に１００億円規模の上乗せを目指す考えを明らかにした。

大澤頭取は「（ＡＩの活用により）提案書の作成や訪問先での顧客との対話時間を増やしていきたい」と意気込みを語った。

親会社の三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は２６年度までに、ＡＩの活用で年間３００万時間相当の業務量を削減する目標を掲げている。削減した業務時間を営業活動などに振り向け、収益拡大を狙う。

資産運用などの相談に応じる個人顧客向けの新型店舗「エムットスクエア」は出店のあり方などを検討することも明らかにし、「店舗でしかできないことも少なからずある。デジタルとどう連携するのかも重要だ」と強調した。

海外事業では、米証券大手モルガン・スタンレーとの協業などを通じた収益増を目指す方針で、「世界経済の成長を取り込む多様性、強靱（きょうじん）性を備えたポートフォリオ（構成）を構築する」と話した。