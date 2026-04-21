なぜかお尻や太ももだけ重たく見えることに悩んでいませんか？その原因は単に贅肉がついているのではなく、“太もも裏やヒップがうまく使えていない状態”にあることかもしれません。そんな方におすすめなのが、ピラティスの基本エクササイズ【ハムストリングスエクササイズ】は、仰向けで行いながら下半身と体幹を同時に刺激できる動き。眠りがちな筋肉を呼び起こし、後ろ姿の印象を引き締めていきます。【STEP１】脚の位置を整え