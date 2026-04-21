Prime Video は、5月1日に独占配信する『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の本予告映像を解禁しました。■謎の「ブルーローズ」が波乱を呼ぶ！熱き男たちが火花を散らす本予告映像を解禁！世界を渡り活躍し、その圧倒的な美貌と洗練されたライフスタイルで同世代を中心にSNSでも支持を集める4代目バチェロレッテ・平松里菜さん。先日発表された男性参加者たちについては、14名の個性豊かな顔ぶれに多くの反響が寄せられ、新