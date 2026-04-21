【週刊FLASH 5月5日号】 4月21日発売 価格：550円 「週刊FLASH」4月21日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH 【拡大画像へ】 光文社は、「週刊FLASH 5月5日号」を4月21日に発売した。価格は550円。 今号の表紙と巻頭にはセクシー女優・瀬戸環奈さんが登場。袋とじ2本も含む異例の構成で圧倒的なプロポーションを見せつけている。 また、長らくグラビア界のト