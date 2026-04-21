日本都市ファンド投資法人 [東証Ｒ] が4月21日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比9.2％増の236億円に伸びたが、26年8月期は前期比5.2％減の224億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を2952円→3006円(前の期は2820円)に増額し、今期は2981円にする方針とした。 株探ニュース