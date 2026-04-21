経済産業省は21日、原発の高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定を巡り、同日午後に東京都小笠原村の渋谷村長と赤沢経産相が省内で面会すると発表した。南鳥島の文献調査を容認した村長に対し、赤沢氏が国の判断を伝える。