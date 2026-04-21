阪神・高橋遥人投手（30）が23日のDeNA戦（横浜）に先発予定だ。20日は甲子園球場で調整した。9年目で初めて開幕ローテーション入りを果たした左腕は、今季3試合に登板し2完封。防御率0・38で両リーグトップを走る。阪神投手が4月までにシーズン3度の完封勝利を飾ったのは、1943年若林忠志のみ。83年ぶり、球団左腕では史上初の快挙へ期待は膨らむ。記録にはとことん無頓着だ。3完封の“離れ業”を望む周囲の声もどこ吹く風。