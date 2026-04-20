かっぱ寿司は、かっぱ寿司アプリ限定で配信中の平日ランチタイム限定「食べ放題クーポン」の配信期間を2026年4月28日まで延長しています。平日のお得がまだまだ続く！100種類以上のバラエティ豊富なメニューが好きなだけ楽しめるうえ、平日限定の「平日価格」と「平日学割」でお得になる、かっぱ寿司の食べ放題。さらに、アプリ会員に向けて配信中の平日ランチタイム（開店〜17時までの会計）限定「食べ放題クーポン」を使えば、平