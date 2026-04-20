【かっぱ寿司】お得な食べ放題がさらに400円引き！平日ランチタイム限定「食べ放題クーポン」の配信期間が4月28日まで延長に。

かっぱ寿司は、かっぱ寿司アプリ限定で配信中の平日ランチタイム限定「食べ放題クーポン」の配信期間を2026年4月28日まで延長しています。

平日のお得がまだまだ続く！

100種類以上のバラエティ豊富なメニューが好きなだけ楽しめるうえ、平日限定の「平日価格」と「平日学割」でお得になる、かっぱ寿司の食べ放題。

さらに、アプリ会員に向けて配信中の平日ランチタイム（開店〜17時までの会計）限定「食べ放題クーポン」を使えば、平日の食べ放題がもっとお得に利用できます。

そんな平日ランチタイム限定「食べ放題クーポン」の配信期間を、4月28日まで延長しています。

クーポンを利用すると、一般は3090円、シニアは2590円に。学生は「平日学割」（学生証の提示が必須）との併用で2290円になります。

なお、上記はメニュータイプAの店舗の場合です。タイプBの店舗の場合は価格が異なり、それぞれ300円高い料金設計です。

・高級ネタからデザートまで揃ったかっぱ寿司の「食べ放題」

かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）で実施している「食べ放題」コース。

事前予約制ですが、店舗によっては当日受け入れも可能です。

利用料金は以下の通りです。

【メニュータイプA店舗】

一般：平日3490円、土日祝日3890円

中学生〜大学院生：平日2690円（当日学生証提示で平日学割適用の場合）、土日祝日3890円

シニア（65歳以上）：平日：2990円、土日祝：3390円（当日年齢が確認できるものを提示してください）

小学生：平日1990円、土日祝1990円

幼児：平日無料、土日祝無料（保護者1人につき2人まで無料。 3人以上は1人につき990円）

【メニュータイプB店舗】

一般：平日3790円、土日祝日4190円

中学生〜大学院生：平日2990円（当日学生証提示で平日学割適用の場合）、土日祝日4190円

シニア（65歳以上）：平日：3290円、土日祝：3690円（当日年齢が確認できるものを提示してください）

小学生：平日1990円、土日祝1990円

幼児：平日無料、土日祝無料（保護者1人につき2人まで無料。 3人以上は1人につき990円）

食べ放題の実施期間は、4月28日までと、5月7日から6月10日の予定。

予約は、かっぱ寿司公式ウェブサイト、予約サイト、もしくはアプリで受付中です。

学割は学生証を提示した本人に限り有効です。店舗によって価格や取り扱い商品が異なります。

また、サービス内容や価格は予告なく変更、または終了になる場合があります。

食べ放題や店舗の詳細については、特設ページで確認できます。

みんながお得になる土日限定「お誕生日割」

条件を満たした本人および同席の中学生以上のグループ全員が対象です。かっぱ寿司の食べ放題料金を土日祝価格から400円引きで楽しめます。

「お誕生日割」を利用する場合は、会計時に店舗スタッフに身分証明書など「お誕生日月が確認できるもの」を提示してください。

実施期間は4月26日までと、5月9日から6月7日の間の土日祝のみの予定。

お誕生日割の詳細は公式サイトの特設ページで確認できます。

予約できる席数には上限があります。予約を無断でキャンセルすると、次回以降の予約ができなくなる場合があります。食べ放題の予約変更やキャンセルはウェブ・アプリから手続きできます。

グループ内で個人単位の食べ放題は注文不可。テイクアウトは別料金です。食べ放題メニュー以外を注文すると、別メニューの実費がかかります。

食事を残した場合も実費がかかります。シャリを残すと、1貫につき33円がかかります。

割引やクーポン券は使えませんが、かっぱ寿司発行のお食事券、株主優待ポイントは利用可能です。

※価格はすべて税込です。

※一部画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部