１０日、甘粛省隴南（ろうなん）市で撮影したパンスターズ彗星。（隴南＝新華社配信／魯罡）【新華社天津4月20日】4月に入り、パンスターズ彗星（C/2025R3）が世界の天文愛好家の注目を集めている。中国でもこの「天外からの来客」の観測と撮影に成功した例が相次いでいる。同彗星は長周期彗星で、2025年9月8日、米ハワイ州に設置されたパンスターズ望遠鏡による観測で発見された。１０日、遼寧省大連市で撮影したパン