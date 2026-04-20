韓国の6人組グループ・IVEが18日、19日の2日間にわたって、京セラドーム大阪でワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の日本公演を開催した。【ライブ写真】ソロカットも！IVE2度目ワールドツアー京セラ公演の模様今回のワールドツアーは、2025年10月31日、11月1日、2日に韓国・KSPOドームでのソウル公演からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを巡る大規模なワールドアリーナツアーとな