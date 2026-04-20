IVE、京セラドームで計7万9000人熱狂 JAPAN 4th EPタイトル曲「LUCID DREAM」世界初披露
韓国の6人組グループ・IVEが18日、19日の2日間にわたって、京セラドーム大阪でワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の日本公演を開催した。
【ライブ写真】ソロカットも！IVE2度目ワールドツアー京セラ公演の模様
今回のワールドツアーは、2025年10月31日、11月1日、2日に韓国・KSPOドームでのソウル公演からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを巡る大規模なワールドアリーナツアーとなっている。IVEが京セラドーム大阪にて公演を行うのは初めてとなり、日本では前回の東京ドームに続き、２度目となるドーム全2公演で7万9000人を動員し、大勢のファンを魅了した。
始まりから8曲をノンストップで披露し、後半では「I AM」「ATTITUDE」とタイトル曲を続々と披露。ツアーのため特別に用意したパフォーマンスで会場が一気に盛り上がった。また、今年2月にリリースした、新曲「BANG BANG」と「BLACKHOLE」を日本で初披露し、大きな歓声が沸き起こった。ファン待望となったメンバーの個性あふれるソロステージも日本でも披露となり、それぞれ圧巻のパフォーマンスで観客を虜にした。
さらに、5月27日に発売決定となった IVE JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』のタイトル曲「LUCID DREAM」をいち早く世界初披露。これまでの日本タイトル曲とはまた変わった雰囲気の楽曲で、「夢」をモチーフにしたかわいいIVEの魅力に歓声が鳴り響き、会場はさらにヒートアップした。
初の京セラドーム大阪公演を大盛況のうちに終えたIVEは、6月24日に東京ドームにて日本での追加公演を行う。4月3日には IVE JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』の発売に先立って、App Storeの「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング「Fashion」の先行配信がスタートしている。さらに、収録曲の「JIGSAW」もテレ東系 ドラマ 24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』主題歌に決定。伊藤潤二が描きおろした期間生産限定盤のジャケットが話題となっている。
【ライブ写真】ソロカットも！IVE2度目ワールドツアー京セラ公演の模様
今回のワールドツアーは、2025年10月31日、11月1日、2日に韓国・KSPOドームでのソウル公演からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを巡る大規模なワールドアリーナツアーとなっている。IVEが京セラドーム大阪にて公演を行うのは初めてとなり、日本では前回の東京ドームに続き、２度目となるドーム全2公演で7万9000人を動員し、大勢のファンを魅了した。
さらに、5月27日に発売決定となった IVE JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』のタイトル曲「LUCID DREAM」をいち早く世界初披露。これまでの日本タイトル曲とはまた変わった雰囲気の楽曲で、「夢」をモチーフにしたかわいいIVEの魅力に歓声が鳴り響き、会場はさらにヒートアップした。
初の京セラドーム大阪公演を大盛況のうちに終えたIVEは、6月24日に東京ドームにて日本での追加公演を行う。4月3日には IVE JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』の発売に先立って、App Storeの「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング「Fashion」の先行配信がスタートしている。さらに、収録曲の「JIGSAW」もテレ東系 ドラマ 24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』主題歌に決定。伊藤潤二が描きおろした期間生産限定盤のジャケットが話題となっている。