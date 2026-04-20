プレーオフ1回戦米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁は18日（日本時間19日）、本拠地ロサンゼルスで行われたロケッツとのプレーオフ1回戦の第1戦に先発し、チーム最多の41分30秒に出場。14得点、2リバウンド、3スティール、2ブロックと攻守で奮闘し、107-98の勝利に貢献した。米スポーツ専門局は、特に守備での活躍を示すデータを紹介。「素晴らしい働きだ」と米ファンを興奮させている。守備で存在感を発揮した