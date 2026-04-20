開催：2026.4.20 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 2 - 1 [メッツ] MLBの試合が20日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとメッツが対戦した。 カブスの先発投手はハビエル・アサド、対するメッツの先発投手はトビアス・マイヤーズで試合は開始した。 5回表、5番 ＭＪ・メレンデス 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 CHC 0-1 NYM 9回裏、6番 マイ