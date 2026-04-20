堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第2話が19日に放送され、涼（山田裕貴）と圭二郎（本田響矢）の1on1対決が描かれると、ネット上には「最高」「熱すぎて涙止まらん」「花道と流川の誕生ですね」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】涼（山田裕貴）と圭二郎（本田響矢）が激しいバトルを展開！本作は、パラスポーツである車いすラグビ