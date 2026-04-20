ジョイフルニュースは外枠と距離延長に対応、初の重賞挑戦で2着と結果を残した。賞金を加算できたのは収穫。一昨年12月以来の騎乗だった大野は「前に壁がなかったけど良く我慢してくれた」と評価。続けて「1800メートルは工夫して乗ればやれる」と今後に向けて手応えをつかんだ。