テレ東で毎週日曜よる8時50分から放送中の『家、ついて行ってイイですか？』が、 ゴールデン進出10周年を記念して5月16日（土）・17日（ 日）に開催する番組初の有観客イベント『家、 ついて行ってイイですか？～口外禁止～』 の続報！ 実は…3月15日（日） のスペシャル放送後に開始した先行抽選販売にて、 約1万枚の応募が殺到！ 有効座席数に対して約6倍という驚異的な倍率となり、