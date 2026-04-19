イベント『家、ついて行ってイイですか？～口外禁止～』チケット即完につき、追加上映会の開催が緊急決定！

テレ東で毎週日曜よる8時50分から放送中の『家、ついて行ってイイですか？』が、 ゴールデン進出10周年を記念して5月16日（土）・17日（ 日）に開催する番組初の有観客イベント『家、 ついて行ってイイですか？～口外禁止～』 の続報！



実は…3月15日（日） のスペシャル放送後に開始した先行抽選販売にて、 約1万枚の応募が殺到！ 有効座席数に対して約6倍という驚異的な倍率となり、 チケットは即完売！このあまりの反響の大きさと、「 チケットが取れなかった」 という多くのファンの皆様の声にお応えし、急遽、両日の「追加公演（レイトショー）」の開催が決定しました！



今回の追加公演は、イベント本編終了後の夜8時からスタート！ MC陣の登壇はありませんが、イベント本編と同様の「 放送禁止VTR」を大画面で堪能できる、“VTR集中型” のクローズド上映会となります！その分、チケット価格は3, 300円（税込）とお買い求めやすく設定しました！「 どうしても取材VTRを見たい！」…そんな熱い想いを持つ皆様、 これが正真正銘、最後のチャンスです！会場でしか味わえない“ 秘密の時間”を、ぜひ体験してください！

≪追加公演（レイトショー）概要≫

【タイトル】

家、ついて行ってイイですか？～口外禁止～





【開催日時】

■2026年5月16日（土）

追加公演（レイトショー）：開場 19:00 ／ 開演 20:00



■2026年5月17日（日）

追加公演（レイトショー）：開場 19:00 ／ 開演 20:00



※追加公演（レイトショー）の上演時間は約1時間半の予定です。

※追加公演（レイトショー）では「レジェンド作品」 の上映はございません。





【会場】

テレビ東京六本木本社 第1スタジオ（東京都港区六本木3-2- 1六本木グランドタワー）

アクセス：東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」直結（西改札口）

東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」（ 5番出口より徒歩5分）





【出演者など】

追加公演（レイトショー）に出演者はございません。 取材映像をお楽しみいただく上映会となります。





【チケット情報】

全席指定席 3,300円（税込）



【注意事項】

※未就学児入場不可

※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・ 配信禁止

※上映会の内容をSNS等での発信禁止





【公演に関するお問合せ】

テレビ東京 イベント事業部 03‐3587‐3000（平日11：00～17：00) ※不定休





【番組公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii/



【番組公式X】

https://x.com/tx_ietsuite_777