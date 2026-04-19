プロ野球のファーム・リーグは19日、東、中、西地区に交流戦の計7試合が行われた。巨人はファーム交流戦の楽天戦（ジャイアンツタウン）に7―4で逆転勝ち。石塚が3回に2号3ラン。育成ドラフト5位・知念（オイシックス）が2安打2打点、ドラフト5位・小浜（沖縄電力）、育成選手の竹下が2安打1打点をマークした。先発・戸郷は7回6安打7奪三振3失点で2勝目（1敗）。楽天はマッカスカーが3回に2号ソロ、陽柏翔が2安打。先発の育成