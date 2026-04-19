プロ野球のファーム・リーグは19日、東、中、西地区に交流戦の計7試合が行われた。

巨人はファーム交流戦の楽天戦（ジャイアンツタウン）に7―4で逆転勝ち。石塚が3回に2号3ラン。育成ドラフト5位・知念（オイシックス）が2安打2打点、ドラフト5位・小浜（沖縄電力）、育成選手の竹下が2安打1打点をマークした。先発・戸郷は7回6安打7奪三振3失点で2勝目（1敗）。楽天はマッカスカーが3回に2号ソロ、陽柏翔が2安打。先発の育成選手・松田は5回8安打3失点で、2番手・江原が2回4安打4失点で2敗目。

東地区のヤクルトはロッテ戦（戸田）に4―3で逆転勝ち。先発・青柳が5回1安打無失点で、3番手・阪口が1回1安打無失点で2勝目（1敗）。矢野が3安打2打点、塩見が3安打1打点。ロッテ先発・小島は5回1/3を6安打7奪三振で3失点。山口、石垣勝、ドラフト6位・岡村（富島）が2安打を放った。

オイシックスは日本ハム戦（長岡）で16安打を放って13―11で逆転勝ち。両チームで計30安打、24得点の打撃戦を制した。漆原が4安打1打点、渡辺が3安打6打点、高が3安打3打点、大川が3安打1打点。先発・宮森が4回0/3を8安打5奪三振8失点で、3番手・細谷が2回2安打3奪三振1失点で1勝目。日本ハムはドラフト2位・エドポロ（大阪学院大）が初回に先頭打者本塁打となる4号ソロを放つなど3安打3打点、宮崎が6回に3号ソロ、細川が2安打2打点。先発・藤田琉は3回1/3を8安打4失点（自責3）。

中地区の中日はDeNA戦（ナゴヤ）に7―1。先発・三浦が5回5安打無失点で3勝目（1敗）を挙げた。山本が3安打3打点、土田が2安打1打点。DeNA先発・入江は5回7安打6奪三振1失点で2敗目。益子が2安打。

ハヤテは西武戦（カーミニークフィールド）に8―3で逆転勝ち。先発・代木が8回8安打3失点（自責2）で1勝目を挙げた。野口が4回の1号ソロなど2安打、塩崎が6回の1号ソロなど4安打4打点。西武先発・狩生は4回1/3を8安打4失点で1敗目。村田が2回に1号ソロを放った。西川、仲三、ドラフト5位・横田（山村学園）が2安打。

西地区のソフトバンクはオリックス戦（タマホームスタジアム筑後）に3―1。先発・中村稔が6回5安打無失点の好投で1勝目（1敗）。広瀬隆が2回の2号ソロなど2安打、石塚が2回の2号ソロなど2安打。オリックス先発のドラフト5位・高谷（北海学園大）は3回4安打3失点で1敗目を喫した。育成選手の宜保、山中が2安打。

広島は阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）で毎回＆先発全員の22安打を放って19―3で大勝。育成選手のラミレスが4安打7打点、田村が4安打2打点、末包が3安打1打点、ドラフト6位・西川（神村学園高伊賀）が3安打をマークした。先発の育成選手・杉田は3回2安打1失点で3番手・ケムナが2回1安打無失点で3勝目（1敗）。阪神は梅野が2回の2号ソロなど2安打、ドラフト3位・岡城（筑波大）が2安打2打点。先発・今朝丸が3回10安打10失点（自責1）で1敗目（1勝）。