「日本ハム３−１５西武」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが１イニング３失策２野選１暴投の守乱から、悪夢の８失点を喫し、試合を決定づけられた。試合はそのまま今季ワースト１５失点で大敗となった。初の１軍昇格となった大川がプロ初登板のマウンドに立ったが、先頭の渡部を中飛に打ち取ったものの、続く林は名手・奈良間の失策で出塁を許すと、１死一、三塁のピンチを招き、長谷川にセーフティースクイズを許し