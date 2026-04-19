昨年12月に再婚、妊娠が報じられていた卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が19日までに自身の公式サイトを更新。出産を発表した。公式サイトでは「平素より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と発表。「今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進して