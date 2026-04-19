建築中の木造住宅さまざまな業界で「石油が足りない」の悲鳴が上がっているが、中でも深刻な影響がある産業のひとつが建設業界だ。このままだと、中小工務店の倒産が進み、建築の施主（注文者）にも被害が及ぶ可能性も......。不動産会社から塗装業者まで、建設に関わる現場の人たちの声を拾った！＊＊＊【物件の値上がりはいつ？】ホルムズ海峡が実質的に封鎖されて約1ヵ月。日本国内で消費される原油の9割超は、この海峡