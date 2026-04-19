【専門家の目｜林陵平】黄金カルテットを同時起用…言語化不要の当確枠も北中米ワールドカップ（W杯）を目前に控え、森保ジャパンが強豪イングランド、スコットランドを相手に見せた「現在地」。現役時代から「戦術マニア」として知られ、現在は解説者として独自の視点を展開する元Jリーガーの林陵平氏は、現地取材を経て確信したという攻撃の最適解と、守備陣における「絶対的」な存在を、自身の熱い言葉で解き明かした。（取材