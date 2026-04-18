ボートレース大村の「ＲＳ第９戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」が１８日、開幕した。長谷川晴哉（２６＝群馬）は９Ｒ、２コースから差し旋回で３着を確保。「伸びが怪しい。でも、試運転の出足やターン回りは悪くなかった。もう少しバランスを取りたい」と舟足に課題を残し、修正を図る構えだ。２０２６年後期に適用される昨年１１月以降の勝率は６・４７（４月１８日現在）。初のＡ１昇格が現実味を帯びてきた。