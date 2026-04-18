カルシウム不足が補える栄養豊富な「高野豆腐から揚げ」とは から揚げをつくるなら、高野豆腐から揚げ！ 子どもも大人もカルシウム不足 亜鉛が摂れるおすすめ食材の流れで紹介したいのが高野豆腐です。高野豆腐はカルシウムの含有量も多いため、積極的に摂りたい食材のひとつです。 カルシウムは人間の体にもっとも多く含まれるミネラルで、骨や歯をつくる大切な栄養素です。骨を強くし、きちんと成長させるために久かせな