今回、Ray WEB編集部は、ライブ会場にいた迷惑なファンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。この後、予想外の事態に...！？原案：Ray WEB編集部作画：ほや助ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【推し活】「にわかファンは後ろに下がりなよ」グッズ列に並んでいたら割り込まれた！？その後、警備員が来て【予想外の事態】に...！