読売テレビの音楽プロジェクト『音道楽』。そのライブイベント『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』が5月22日に兵庫の「GLIONARENAKOBE」で開催されることが決定。その第2弾アーティストが発表された。【画像】『音道楽LIVE』出演アーティスト昨年夏、音道楽プロジェクト初のライブイベント『音道楽LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールで開催。キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し好評を博した。INI、＝LOVE