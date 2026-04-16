《本日10:00よりグランドオープンしますEATINは「2時間制」になります。スタッフ一同ドキドキ、バタバタしています。もしテンパってたら笑ってやってください笑よろしくお願い致します。》4月15日、東京・中目黒にオープンしたドッグカフェ・F BULL’S Cafeが、公式Instagramに意気込みを綴っていた。店頭には、開店を祝うスタンド花が複数置かれており、その贈り主は、はるな愛（53）、大沢あかね（40）、timelesz・松