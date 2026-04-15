「年金口座なんて、どこでも同じ」と考えていませんか？ 実は、受取口座をどこに指定するかで、受け取れる利息やATM手数料の負担、さらには窓口でのサポート体制まで、日々の暮らしの快適さが大きく変わります。今回は、日本全国どこにいても「身近」なゆうちょ銀行の強みを軸に、独自のサービスで注目を集める銀行との違いを整理しました。これからの長い時間を共にする「お金のパートナー」を、今のライフスタイルに合わせて見直