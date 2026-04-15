年金の受取口座をどこに指定するかで、受け取れる利息やATM手数料の負担、さらには窓口でのサポート体制まで、日々の暮らしの快適さが大きく変わります。今回は、ライフスタイルに合わせて見直すヒントをまとめました。※サムネイル画像：amanaimages

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「年金口座なんて、どこでも同じ」と考えていませんか？ 実は、受取口座をどこに指定するかで、受け取れる利息やATM手数料の負担、さらには窓口でのサポート体制まで、日々の暮らしの快適さが大きく変わります。

今回は、日本全国どこにいても「身近」なゆうちょ銀行の強みを軸に、独自のサービスで注目を集める銀行との違いを整理しました。これからの長い時間を共にする「お金のパートナー」を、今のライフスタイルに合わせて見直してみましょう。

ゆうちょ銀行を年金口座に選ぶメリット

ゆうちょ銀行の最大の魅力は、なんといっても「日本中どこにでもある安心感」です。主なメリットを3つにまとめました。

【抜群の利便性と対面でのサポート】
全国約2万4000の店舗網があり、どこに住んでいても窓口で相談できるのが強みです。紙の通帳とアプリの両方が選べるため、デジタル操作が不安な方でも安心です。

【ATM手数料の負担が無料】
全国のゆうちょ銀行や郵便局内のATMなら、多くの場合、曜日や時間帯を問わず出し入れの手数料がかかりません（※硬貨を伴う場合を除く）。

【年金受取＋アプリ登録で最大1500円特典】
新たに年金の受け取りを開始し、アプリ登録や、1年間ゆうちょ口座で年金を受給するなどの条件を満たすと、最大1500円の現金がプレゼントされるキャンペーンも実施しています。2026年3月現在の通常貯金金利も年0.3％と、以前より底上げされています。

参照：ゆうちょ銀行「年金自動受取り」

「金利」や「ついで」を重視するならこの3行も検討を

「安心感も大切だけど、もう少し特典にもこだわりたい」という方には、独自の強みを持つ以下の3行が有力な選択肢になります。

▼買い物ついでに恩恵を受ける「イオン銀行」
普段のお買い物がイオン中心の方に最適です。年金を受け取るだけで「イオン銀行スコア」が加算され、他行ATMの利用手数料が月最大5回無料になるなどの優遇を受けられます。もちろん、イオン銀行ATMならいつでも手数料無料。普通預金金利も年0.3％（2026年3月時点）と良好です。

参照：イオン銀行「年金受取サービス・便利なサービス」

▼60歳以上への手厚い優遇「SBI新生銀行」
60歳以上限定サービス「Bright 60」が魅力的です。セブン銀行などの提携コンビニATMの手数料が24時間いつでも何度でも無料。さらに他行宛のネット振込も月10回まで無料です。普通預金金利は最大で年0.4％と高く、利息を重視する方に向いています。

参照：SBI新生銀行「Bright 60」

▼年金受取で金利が跳ね上がる「東京スター銀行」
東京スター銀行の最大の魅力は、年金受取口座に指定するだけで、普通預金金利が最大で年0.7％（2026年3月現在）へと大幅にアップする点です。出し入れ自由な普通預金でこれほどの高金利を享受できるのは、大きな強みといえるでしょう。

さらに現在、創業25周年を記念した「春のデビューキャンペーン」を実施しており、楽しみな特典も用意されています。

【最大5万円が当たるチャンス】
2026年5月31日までにwebで新規口座を開設し、7月31日時点の預金残高（普通・定期などの合計）を5万円以上にすると、抽選でキャッシュプレゼントが当たります。満80歳以上は対象外です。

【当選確率が5倍にアップ】
7月31日までに1回5万円以上の年金受取（または給与振込）があれば、当選確率がなんと5倍に跳ね上がります。

もちろん、こうした「運次第」の楽しみだけでなく、実質的なメリットも充実しています。年金受取による年0.7％の高金利に加え、提携コンビニATMの手数料が月8回まで実質無料になるなど、使うほどに恩恵を感じられるはずです。利息をしっかり増やしながら、日常の使い勝手も手放したくないという、まさに「攻守のバランス」に優れた選択肢といえます。

参照：最大5万円が当たる！春のデビューキャンペーン　東京スター銀行

これからの自分に「ちょうどいい」銀行を

「もう、一度決めてしまったから……」と諦める必要はありません。年金の受取口座は、書類一枚でいつでも変更可能です。

以前は便利だった銀行も、シニアライフの生活圏やお金の使い方が変われば、「今の自分」には合わなくなっているかもしれません。日々の引き出しやすさを優先するのか、少しでも利息を増やして将来に備えるのか。今のライフスタイルにぴったり合う「ちょうどいい銀行」を選び直すことで、これからの毎日がもっと軽やかで安心なものになるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)