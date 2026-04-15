年金の受取口座の正解は？ゆうちょの「使い勝手」とネット銀行の「高金利」・いいとこ取りの活用術
「年金口座なんて、どこでも同じ」と考えていませんか？ 実は、受取口座をどこに指定するかで、受け取れる利息やATM手数料の負担、さらには窓口でのサポート体制まで、日々の暮らしの快適さが大きく変わります。
今回は、日本全国どこにいても「身近」なゆうちょ銀行の強みを軸に、独自のサービスで注目を集める銀行との違いを整理しました。これからの長い時間を共にする「お金のパートナー」を、今のライフスタイルに合わせて見直してみましょう。
【抜群の利便性と対面でのサポート】
全国約2万4000の店舗網があり、どこに住んでいても窓口で相談できるのが強みです。紙の通帳とアプリの両方が選べるため、デジタル操作が不安な方でも安心です。
【ATM手数料の負担が無料】
全国のゆうちょ銀行や郵便局内のATMなら、多くの場合、曜日や時間帯を問わず出し入れの手数料がかかりません（※硬貨を伴う場合を除く）。
【年金受取＋アプリ登録で最大1500円特典】
新たに年金の受け取りを開始し、アプリ登録や、1年間ゆうちょ口座で年金を受給するなどの条件を満たすと、最大1500円の現金がプレゼントされるキャンペーンも実施しています。2026年3月現在の通常貯金金利も年0.3％と、以前より底上げされています。
参照：ゆうちょ銀行「年金自動受取り」
▼買い物ついでに恩恵を受ける「イオン銀行」
普段のお買い物がイオン中心の方に最適です。年金を受け取るだけで「イオン銀行スコア」が加算され、他行ATMの利用手数料が月最大5回無料になるなどの優遇を受けられます。もちろん、イオン銀行ATMならいつでも手数料無料。普通預金金利も年0.3％（2026年3月時点）と良好です。
参照：イオン銀行「年金受取サービス・便利なサービス」
▼60歳以上への手厚い優遇「SBI新生銀行」
60歳以上限定サービス「Bright 60」が魅力的です。セブン銀行などの提携コンビニATMの手数料が24時間いつでも何度でも無料。さらに他行宛のネット振込も月10回まで無料です。普通預金金利は最大で年0.4％と高く、利息を重視する方に向いています。
参照：SBI新生銀行「Bright 60」
▼年金受取で金利が跳ね上がる「東京スター銀行」
東京スター銀行の最大の魅力は、年金受取口座に指定するだけで、普通預金金利が最大で年0.7％（2026年3月現在）へと大幅にアップする点です。出し入れ自由な普通預金でこれほどの高金利を享受できるのは、大きな強みといえるでしょう。
さらに現在、創業25周年を記念した「春のデビューキャンペーン」を実施しており、楽しみな特典も用意されています。
【最大5万円が当たるチャンス】
2026年5月31日までにwebで新規口座を開設し、7月31日時点の預金残高（普通・定期などの合計）を5万円以上にすると、抽選でキャッシュプレゼントが当たります。満80歳以上は対象外です。
【当選確率が5倍にアップ】
7月31日までに1回5万円以上の年金受取（または給与振込）があれば、当選確率がなんと5倍に跳ね上がります。
もちろん、こうした「運次第」の楽しみだけでなく、実質的なメリットも充実しています。年金受取による年0.7％の高金利に加え、提携コンビニATMの手数料が月8回まで実質無料になるなど、使うほどに恩恵を感じられるはずです。利息をしっかり増やしながら、日常の使い勝手も手放したくないという、まさに「攻守のバランス」に優れた選択肢といえます。
参照：最大5万円が当たる！春のデビューキャンペーン 東京スター銀行
以前は便利だった銀行も、シニアライフの生活圏やお金の使い方が変われば、「今の自分」には合わなくなっているかもしれません。日々の引き出しやすさを優先するのか、少しでも利息を増やして将来に備えるのか。今のライフスタイルにぴったり合う「ちょうどいい銀行」を選び直すことで、これからの毎日がもっと軽やかで安心なものになるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
今回は、日本全国どこにいても「身近」なゆうちょ銀行の強みを軸に、独自のサービスで注目を集める銀行との違いを整理しました。これからの長い時間を共にする「お金のパートナー」を、今のライフスタイルに合わせて見直してみましょう。
ゆうちょ銀行を年金口座に選ぶメリットゆうちょ銀行の最大の魅力は、なんといっても「日本中どこにでもある安心感」です。主なメリットを3つにまとめました。
【抜群の利便性と対面でのサポート】
全国約2万4000の店舗網があり、どこに住んでいても窓口で相談できるのが強みです。紙の通帳とアプリの両方が選べるため、デジタル操作が不安な方でも安心です。
【ATM手数料の負担が無料】
全国のゆうちょ銀行や郵便局内のATMなら、多くの場合、曜日や時間帯を問わず出し入れの手数料がかかりません（※硬貨を伴う場合を除く）。
【年金受取＋アプリ登録で最大1500円特典】
新たに年金の受け取りを開始し、アプリ登録や、1年間ゆうちょ口座で年金を受給するなどの条件を満たすと、最大1500円の現金がプレゼントされるキャンペーンも実施しています。2026年3月現在の通常貯金金利も年0.3％と、以前より底上げされています。
参照：ゆうちょ銀行「年金自動受取り」
「金利」や「ついで」を重視するならこの3行も検討を「安心感も大切だけど、もう少し特典にもこだわりたい」という方には、独自の強みを持つ以下の3行が有力な選択肢になります。
▼買い物ついでに恩恵を受ける「イオン銀行」
普段のお買い物がイオン中心の方に最適です。年金を受け取るだけで「イオン銀行スコア」が加算され、他行ATMの利用手数料が月最大5回無料になるなどの優遇を受けられます。もちろん、イオン銀行ATMならいつでも手数料無料。普通預金金利も年0.3％（2026年3月時点）と良好です。
参照：イオン銀行「年金受取サービス・便利なサービス」
▼60歳以上への手厚い優遇「SBI新生銀行」
60歳以上限定サービス「Bright 60」が魅力的です。セブン銀行などの提携コンビニATMの手数料が24時間いつでも何度でも無料。さらに他行宛のネット振込も月10回まで無料です。普通預金金利は最大で年0.4％と高く、利息を重視する方に向いています。
参照：SBI新生銀行「Bright 60」
▼年金受取で金利が跳ね上がる「東京スター銀行」
東京スター銀行の最大の魅力は、年金受取口座に指定するだけで、普通預金金利が最大で年0.7％（2026年3月現在）へと大幅にアップする点です。出し入れ自由な普通預金でこれほどの高金利を享受できるのは、大きな強みといえるでしょう。
さらに現在、創業25周年を記念した「春のデビューキャンペーン」を実施しており、楽しみな特典も用意されています。
【最大5万円が当たるチャンス】
2026年5月31日までにwebで新規口座を開設し、7月31日時点の預金残高（普通・定期などの合計）を5万円以上にすると、抽選でキャッシュプレゼントが当たります。満80歳以上は対象外です。
【当選確率が5倍にアップ】
7月31日までに1回5万円以上の年金受取（または給与振込）があれば、当選確率がなんと5倍に跳ね上がります。
もちろん、こうした「運次第」の楽しみだけでなく、実質的なメリットも充実しています。年金受取による年0.7％の高金利に加え、提携コンビニATMの手数料が月8回まで実質無料になるなど、使うほどに恩恵を感じられるはずです。利息をしっかり増やしながら、日常の使い勝手も手放したくないという、まさに「攻守のバランス」に優れた選択肢といえます。
参照：最大5万円が当たる！春のデビューキャンペーン 東京スター銀行
これからの自分に「ちょうどいい」銀行を「もう、一度決めてしまったから……」と諦める必要はありません。年金の受取口座は、書類一枚でいつでも変更可能です。
以前は便利だった銀行も、シニアライフの生活圏やお金の使い方が変われば、「今の自分」には合わなくなっているかもしれません。日々の引き出しやすさを優先するのか、少しでも利息を増やして将来に備えるのか。今のライフスタイルにぴったり合う「ちょうどいい銀行」を選び直すことで、これからの毎日がもっと軽やかで安心なものになるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)