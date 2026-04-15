若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。4月14日（火）に放送された同番組では、若槻が大人気アイドルからインスタの知られざる機能を学ぶ場面があった。【映像】若槻千夏、知らなかったインスタの機能を教わり感動「おじさんとかおばさん気づかないよ」今回のゲストは、高校生が選ぶ「今一番好きなアーティストランキング」で第2位とい