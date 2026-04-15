この記事をまとめると ■フォルクスワーゲンが2025年通期決算を発表したがよくない数字であった ■フォードとフォルクスワーゲンはオールドブランドとして見られている傾向にある ■巻き返すには人員削減以外のコストカットなども必要という声が多い フォルクスワーゲンに不調が続く 2026年3月10日、VW（フォルクスワーゲン）グループ（以下VW）が2025年通期決算を発表した。それによると、純利益は66億7300万ユーロ（約1兆2200